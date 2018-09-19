ЛОНДОН, 19 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Посольство РФ в Великобритании по-прежнему не получило от британской стороны ответов на вопросы о произошедшем в воскресенье отравлении в Солсбери и надеется, что результаты расследования будут представлены общественности, заявил пресс-секретарь посольства.

Мужчина и женщина 16 сентября внезапно почувствовали себя плохо в ресторане Prezzо в центре Солсбери. Полиция, сделав тесты, исключила использование нервно-паралитического вещества и больше не считает инцидент подозрительным. Британские СМИ называли "как минимум одного" из пострадавших россиянином. В российском посольстве в Лондоне РИА Новости сообщили, что британская сторона не предоставила данные о наличии россиян среди пострадавших. Позже газета Sun сообщила, что отравившимся являются гражданка Израиля российского происхождения Ана Шапиро и ее муж британец Алекс Кинг.

"После первых сообщений в британских СМИ о пищевом отравлении (Анны Шапиро и Алекса Кинга) посольство с учетом промелькнувшей информации о российском происхождении Шапиро оперативно запросило у британской полиции официальные комментарии о происшествии и гражданстве пострадавших. К сожалению, до сих пор официального ответа мы не получили… Будем надеяться, что результаты (расследования) будут представлены общественности и дело не ограничится уже привычными утечками в СМИ", — заявил пресс-секретарь журналистам в среду.

Посольство, по словам дипломата, рассматривает отсутствие ответов на заданные вопросы как нежелание британских правоохранительных органов сотрудничать с посольством, что наблюдается также и по ряду других резонансных дел.

"Нам трудно судить о случившемся и о том, насколько вся публикуемая в британской прессе информация на этот счет достоверна. Исходим из того, что у британской стороны есть все возможности провести всестороннее расследование, быстро разобраться в этой истории", — заявил пресс-секретарь.

В Солсбери 4 марта после посещения ресторана Zizzi в центре Солсбери были найдены без сознания бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и пострадавшим россиянам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

Впоследствии Петров и Боширов дали 25-минутное интервью RT и Sputnik, в котором заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. В МИД Великобритании интервью назвали лживым, а также примером очередного "запутывания вопроса" Россией. Москва претензии Лондона отвергла: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не понимает, на каком основании делаются такие заявления, а "ложью оказалось заявление британской стороны относительно того, что таких людей не существует".

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.