"Форт Трамп" не отвечает национальным интересам Польши, считает Коротченко

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Планы по созданию американской военной базы на территории Польши не отвечают национальным интересам этой страны, так как в случае конфликта России и НАТО, по ней будут наноситься первоочередные удары, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Последнее время Варшава неоднократно предлагала и продолжает предлагать США создать американскую военную базу на территории Польши и даже взять на себя все расходы по ее содержанию. Но, честно говоря, это очень странно, так как никакой военной угрозы для Польши со стороны России нет. Правительство "правых" в Варшаве настойчиво пытается увеличить американский контингент на территории своей страны", — сказал Коротченко.

По его мнению, эти планы и намерения не отвечают национальным интересам Польши, потому что, чем больше будет иностранных военных баз на ее территории, тем выше вероятность того, что она станет объектом для нанесения ударов в случае конфликта России и НАТО.

"Еще раз повторюсь, Россия не проводит какую-то агрессивную политику в отношении Польши, а наоборот, нацелена на улучшение отношений с этой страной. Тот выбор, который делает сегодня Варшава, не оставляет для России никаких других вариантов, кроме как в случае агрессии НАТО в отношении РФ наносить первоочередные удары по американским базам на территории Польши и стран Балтии, где в настоящее время создается и активно развивается НАТОвская и американская военная инфраструктура", — резюмировал эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обдумывает возможность размещения в Польше постоянной американской базы. По его словам, Варшава готова платить за нее миллиарды долларов. Во вторник президент Польши Анджей Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump ("Форт Трамп"). До этого Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, Варшава готова понести для этого расходы порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.