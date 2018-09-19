СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал в ближайшее время посетить Сеул. Его выступление транслировалось в сеульском пресс-центре межкорейского саммита, куда поступает вся информация из Пхеньяна.
Если это произойдет, это будет первый в истории такой визит северокорейского лидера.
Договоренность о визите закреплена в совместном заявлении по итогам завершившихся в среду переговоров глав двух корейских государств. "Председатель госсовета Ким Чен Ын принял решение посетить в ближайшее время Сеул по приглашению президента Мун Чжэ Ина", — говорится в документе.