Трансляция визита лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян для встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном по телевидению. 18.09.2018

Трансляция визита лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян для встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном по телевидению. 18.09.2018

СЕУЛ, 19 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал в ближайшее время посетить Сеул. Его выступление транслировалось в сеульском пресс-центре межкорейского саммита, куда поступает вся информация из Пхеньяна.

Если это произойдет, это будет первый в истории такой визит северокорейского лидера.

Договоренность о визите закреплена в совместном заявлении по итогам завершившихся в среду переговоров глав двух корейских государств. "Председатель госсовета Ким Чен Ын принял решение посетить в ближайшее время Сеул по приглашению президента Мун Чжэ Ина", — говорится в документе.