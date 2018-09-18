Лидеры КНДР и Южной Кореи посетили концерт в Пхеньяне

СЕУЛ, 18 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидеры КНДР и Южной Кореи совместили переговоры о судьбе корейской нации с искусством, посмотрев по итогам первого дня саммита в Пхеньяне концерт в Пхеньянском большом театре, передает корреспондент РИА Новости из сеульского пресс-центра встречи.
Сотни северокорейских зрителей театра в течение трех минут приветствовали Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина аплодисментами и криками "Мансе! (Ура!)".
Лидеры разместились в правительственной ложе на фоне символического флага единой Кореи с изображением голубого силуэта Корейского полуострова на белом фоне. Овации не умолкали, даже когда Ким Чен Ын знаками давал понять, что пора начинать концерт.
Спели северные корейцы и популярные южнокорейские хиты прошлых лет. Хор северокорейских красавиц в обтягивающих черных шортах и красных рубашках исполнил музыкальный номер, где популярную в КНДР песню сопровождали элементы аэробики.
Концерт продолжался полтора часа. Мун Чжэ Ин между номерами аплодировал, обмениваясь репликами с супругой Ким Чжон Сук.
После концерта Мун Чже Ин вышел в зал, поднялся на сцену и пожал руки участникам ансамбля "Самджиён", вместе с супругой поклонился залу. Ким Чен Ын с "первой леди" КНДР Ли Соль Чу и высокой четой из Южной Кореи удалились после этого на торжественный прием.