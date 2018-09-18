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Лидеры КНДР и Южной Кореи посетили концерт в Пхеньяне

(обновлено: 18:06 18.09.2018)
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© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время концерта в Большом театре в Пхеньяне. 18 сентября 2018Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время концерта в Большом театре в Пхеньяне. 18 сентября 2018
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool

СЕУЛ, 18 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидеры КНДР и Южной Кореи совместили переговоры о судьбе корейской нации с искусством, посмотрев по итогам первого дня саммита в Пхеньяне концерт в Пхеньянском большом театре, передает корреспондент РИА Новости из сеульского пресс-центра встречи.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в Пхеньяне, Северная Корея. 18 сентября 2018
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
Лидеры КНДР и Южной Кореи проехали по Пхеньяну в лимузине с открытым верхом
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на 10 минут раньше президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина прибыл в театр, где высоким южнокорейским гостям был показан концерт ансамбля "Самджиен". В Южной Корее его помнят по выступлениям в феврале на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

Сотни северокорейских зрителей театра в течение трех минут приветствовали Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина аплодисментами и криками "Мансе! (Ура!)".

Лидеры разместились в правительственной ложе на фоне символического флага единой Кореи с изображением голубого силуэта Корейского полуострова на белом фоне. Овации не умолкали, даже когда Ким Чен Ын знаками давал понять, что пора начинать концерт.

Сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон на официальной церемонии приветствия в Международном аэропорту Пхеньяна, Северная Корея. 18 сентября 2018
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон оживленно руководила встречей Мун Чжэ Ина
Выступление "Симджиёна" началось с песни о радости встречи, звучали традиционные корейские мелодии в современной обработке, современная музыка. Скрипки, виолончели, фортепьяно и синтезаторы сочетались в музыке с корейским струнным инструментом "каягым" и старинными барабанами.

Спели северные корейцы и популярные южнокорейские хиты прошлых лет. Хор северокорейских красавиц в обтягивающих черных шортах и красных рубашках исполнил музыкальный номер, где популярную в КНДР песню сопровождали элементы аэробики.

Концерт продолжался полтора часа. Мун Чжэ Ин между номерами аплодировал, обмениваясь репликами с супругой Ким Чжон Сук.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на официальной церемонии приветствия в Международном аэропорту Пхеньяна. 18 сентября 2018
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
Лидеры КНДР и Южной Кореи завершили первый день переговоров в Пхеньяне
Завершилось выступление ансамбля "Самджиён" песней "Наша воля объединение!", которую впервые привезла в Пхеньян в 1989 году южнокорейская студентка Лим Су Гён. Она без разрешения сеульских властей принимала тогда участие в фестивале молодежи и студентов в КНДР и после возвращения в Южную Корею была арестована. С тех пор эту песню на совместных мероприятиях обязательно поют вместе южане и северяне.

После концерта Мун Чже Ин вышел в зал, поднялся на сцену и пожал руки участникам ансамбля "Самджиён", вместе с супругой поклонился залу. Ким Чен Ын с "первой леди" КНДР Ли Соль Чу и высокой четой из Южной Кореи удалились после этого на торжественный прием.

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