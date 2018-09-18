Киев договорился с МВФ о постепенном повышении цен на газ

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Украина пришла к соглашению с Международным валютным фондом о повышении стоимости газа для населения, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Принципиальная договоренность относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года — есть", — цитирует Коболева агентство УНИАН.

Он уточнил, что темп роста цены на газ сейчас обсуждается.

Повышение цен на газ для населения — одно из требований МВФ для предоставления Украине очередного кредита. Как заявлял премьер-министр Владимир Гройсман, власти вынуждены пойти на этот шаг, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам.

"Экономический геноцид"

Политолог Антон Бердихин отметил, что повышение цен на газ станет сильным ударом по простым украинцам. Он добавил, что доходы граждан Украины не вырастают, а практически падают.

По словам специалиста, таким образом, правительство Украины сознательно допускает сильный удар по экономическому состоянию своего населения, по его социальному состоянию и вообще по благополучию в целом.

"В первую очередь при этом пострадают люди пенсионного возраста, а ведь пенсионеры и дети, учитывая отток населения из Украины, являются основной массой жителей страны", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

По его словам, украинские пенсионеры и так находятся в непростых условиях, а выполнение Киевом требований МВФ и вовсе поставит их на грань выживания.

Бердихин подчеркнул, что фактически на Украине происходит экономический геноцид, так как жители страны вымирают.

Миссия МВФ

Специалист сослался на статистические данные и напомнил, что со времен "евромайдана" на Украине умерло пенсионеров больше, чем при Януковиче, Ющенко и других президентах.

Миссия МВФ работает в Киеве с 6 по 19 сентября. Четырехлетняя программа помощи фонда предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов.

В марте 2015 года Киев получил первый транш в 5 млрд, в августе того же года — второй транш в 1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах МВФ перечислил Украине по одному траншу на миллиард долларов каждый. Пятый транш власти Украины рассчитывали получить до конца 2017 года, однако его до сих пор не выделили. Теперь Киев рассчитывает получить транш в этом году.

При этом внешний долг Украины вырос за 2016 и 2017 годы на 18,9% и 10,9% соответственно, а всего за пять лет — с начала 2013 до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6% до 71,8%.