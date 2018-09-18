РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Киев договорился с МВФ о постепенном повышении цен на газ

07933
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Украина пришла к соглашению с Международным валютным фондом о повышении стоимости газа для населения, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Участники акции против коррупции у здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Жизнь в кредит: МВФ банкротит Украину

"Принципиальная договоренность относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года — есть", — цитирует Коболева агентство УНИАН.

Он уточнил, что темп роста цены на газ сейчас обсуждается.

Повышение цен на газ для населения — одно из требований МВФ для предоставления Украине очередного кредита. Как заявлял премьер-министр Владимир Гройсман, власти вынуждены пойти на этот шаг, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам.

"Экономический геноцид"

Политолог Антон Бердихин отметил, что повышение цен на газ станет сильным ударом по простым украинцам. Он добавил, что доходы граждан Украины не вырастают, а практически падают.

Одногривенная купюра
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Экс-депутат Рады: Украину экономически "зарезали"

По словам специалиста, таким образом, правительство Украины сознательно допускает сильный удар по экономическому состоянию своего населения, по его социальному состоянию и вообще по благополучию в целом.

"В первую очередь при этом пострадают люди пенсионного возраста, а ведь пенсионеры и дети, учитывая отток населения из Украины, являются основной массой жителей страны", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

По его словам, украинские пенсионеры и так находятся в непростых условиях, а выполнение Киевом требований МВФ и вовсе поставит их на грань выживания.

Бердихин подчеркнул, что фактически на Украине происходит экономический геноцид, так как жители страны вымирают.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Беларусь — не Украина: Минск не захотел зависеть от МВФ
Специалист сослался на статистические данные и напомнил, что со времен "евромайдана" на Украине умерло пенсионеров больше, чем при Януковиче, Ющенко и других президентах.

Миссия МВФ

Миссия МВФ работает в Киеве с 6 по 19 сентября. Четырехлетняя программа помощи фонда предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов.

В марте 2015 года Киев получил первый транш в 5 млрд, в августе того же года — второй транш в 1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах МВФ перечислил Украине по одному траншу на миллиард долларов каждый. Пятый транш власти Украины рассчитывали получить до конца 2017 года, однако его до сих пор не выделили. Теперь Киев рассчитывает получить транш в этом году.

При этом внешний долг Украины вырос за 2016 и 2017 годы на 18,9% и 10,9% соответственно, а всего за пять лет — с начала 2013 до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6% до 71,8%.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена