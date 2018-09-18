Политолог: бедные украинцы расплачиваются жизнями за кредиты МВФ

Киев договорился с МВФ о повышении цены на газ для украинского населения. Политолог Антон Бредихин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, к каким последствиям для простых украинцев может привести такое решение.

Правительство Украины договорилось с Международным валютным фондом о постепенном повышении цены газа для населения, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Принципиальная договоренность относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года – есть", – цитирует Коболева агентство УНИАН . Он уточнил, что темп роста цены на газ сейчас обсуждается.

Повышение цен на газ для населения – одно из требований МВФ для предоставления Украине очередного кредита. Как заявлял украинский премьер-министр Владимир Гройсман, власти вынуждены пойти на этот шаг, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам.

Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в эфире радио Sputnik предположил, к каким последствиям приведет данное решение.

"Повышение цен на газ по требованию МВФ будет сильным ударом по простым украинцам – цены на газ будут расти, а доходы украинцев не вырастают, а фактически падают. Таким образом, правительство Украины сознательно допускает сильный удар по экономическому состоянию своего населения, по его социальному состоянию и вообще по благополучию в целом. В первую очередь при этом пострадают люди пенсионного возраста, а ведь пенсионеры и дети, учитывая отток населения из Украины, являются основной массой жителей страны", – сказал Антон Бредихин.

По его словам, украинские пенсионеры и так находятся в непростых условиях, а выполнение Киевом требований МВФ и вовсе поставит их на грань выживания.

"Мы уже видим, как фактически происходит экономический геноцид по отношению к украинским пенсионерам. Они просто вымирают. Реальные статистические данные показывают, что за последние годы – со времен "евромайдана" – на Украине пенсионеров умерло больше, чем при (Викторе) Януковиче, (Викторе) Ющенко и при других президентах. Смертность очень высокая. И повышение цен на газ только увеличит эту тенденцию. Мы видим, что требование МВФ о повышении цен на газ становится смертельно опасным для украинцев, прежде всего, пожилых. И его реализация приведет к тому, что бедные украинцы и дальше будут нести экономическое бремя западных кредитов и отдавать свои жизни из-за таких решений (президента Украины) Петра Порошенко", – заключил политолог.

Миссия МВФ работает в Киеве с 6 по 19 сентября. Четырехлетняя программа помощи фонда предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года Киев получил первый транш в 5 млрд, в августе того же года – второй транш в 1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах МВФ перечислил Украине по одному траншу на миллиард долларов каждый. Пятый транш власти Украины рассчитывали получить до конца 2017 года, однако его до сих пор не выделили. Теперь Киев рассчитывает получить транш в этом году.

При этом внешний долг Украины вырос за 2016 и 2017 годы на 18,9% и 10,9% соответственно, а всего за пять лет – с начала 2013 до начала 2018-го – отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6% до 71,8%.