Политолог: бедные украинцы расплачиваются жизнями за кредиты МВФ

Правительство Украины договорилось с Международным валютным фондом о постепенном повышении цены газа для населения, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.УНИАН. Он уточнил, что темп роста цены на газ сейчас обсуждается.
Повышение цен на газ для населения – одно из требований МВФ для предоставления Украине очередного кредита. Как заявлял украинский премьер-министр Владимир Гройсман, власти вынуждены пойти на этот шаг, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам.
Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в эфире радио Sputnik предположил, к каким последствиям приведет данное решение.
"Повышение цен на газ по требованию МВФ будет сильным ударом по простым украинцам – цены на газ будут расти, а доходы украинцев не вырастают, а фактически падают. Таким образом, правительство Украины сознательно допускает сильный удар по экономическому состоянию своего населения, по его социальному состоянию и вообще по благополучию в целом. В первую очередь при этом пострадают люди пенсионного возраста, а ведь пенсионеры и дети, учитывая отток населения из Украины, являются основной массой жителей страны", – сказал Антон Бредихин.
По его словам, украинские пенсионеры и так находятся в непростых условиях, а выполнение Киевом требований МВФ и вовсе поставит их на грань выживания.
"Мы уже видим, как фактически происходит экономический геноцид по отношению к украинским пенсионерам. Они просто вымирают. Реальные статистические данные показывают, что за последние годы – со времен "евромайдана" – на Украине пенсионеров умерло больше, чем при (Викторе) Януковиче, (Викторе) Ющенко и при других президентах. Смертность очень высокая. И повышение цен на газ только увеличит эту тенденцию. Мы видим, что требование МВФ о повышении цен на газ становится смертельно опасным для украинцев, прежде всего, пожилых. И его реализация приведет к тому, что бедные украинцы и дальше будут нести экономическое бремя западных кредитов и отдавать свои жизни из-за таких решений (президента Украины) Петра Порошенко", – заключил политолог.
При этом внешний долг Украины вырос за 2016 и 2017 годы на 18,9% и 10,9% соответственно, а всего за пять лет – с начала 2013 до начала 2018-го – отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6% до 71,8%.