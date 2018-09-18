В Госдуме прокомментировали планы Украины создать базу на Азовском море

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ("Единая Россия") назвал планы Киева создать военно-морскую базу на Азовском море воздушными замками.
Депутат отметил, что при этом "за кадром" останутся такие проблемы, как вопросы с комплектующими и ремонтом, "аренда причалов под дорогие яхты", массовые увольнения со службы и другие.
Ранее украинский генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что создание военно-морской базы на Азовском море заставит Россию "пойти на уступки". Киевские власти уже перебросили на побережье Азовского моря два бронированных катера, СНБО Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием, а командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье.
Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.