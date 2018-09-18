В Госдуме прокомментировали планы Украины создать базу на Азовском море

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ("Единая Россия") назвал планы Киева создать военно-морскую базу на Азовском море воздушными замками.

"Если бы за обещания украинских политиков платили хотя бы по рублю, страна давно бы решила все экономические проблемы. Все эти милитаристские хвастливые заявления — это воздушные замки. Я не сомневаюсь, что построят причал, пригонят к нему пару катеров, сотни журналистов <…>. Также в программе будут патриотические песни и пляски", — сказал он РИА Новости.

Депутат отметил, что при этом "за кадром" останутся такие проблемы, как вопросы с комплектующими и ремонтом, "аренда причалов под дорогие яхты", массовые увольнения со службы и другие.

Ранее украинский генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что создание военно-морской базы на Азовском море заставит Россию "пойти на уступки". Киевские власти уже перебросили на побережье Азовского моря два бронированных катера, СНБО Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием, а командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в марте, когда Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали еще одно российское судно — танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.