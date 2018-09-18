Украинский генерал увидел в базе на Азовском море шанс вернуть Крым

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Создание Украиной военно-морской базы на Азовском море заставит Россию "пойти на уступки", об этом изданию "Обозреватель" заявил украинский генерал-лейтенант Василий Богдан.

По мнению Богдана, Киев способен создать в Азовском регионе такую военно-морскую инфраструктуру, которая станет для России серьезной проблемой и вынудит ее "пойти на уступки, сесть за стол переговоров".

Создание военно-морской базы, считает он, сможет также повлиять на выполнение Минских договоренностей и решение других проблем, включая вопрос Крыма.

Генерал также выразил уверенность, что Киеву в этом вопросе поможет Запад, сославшись на "договоренности с американской стороной" по вопросам укрепления обороноспособности Украины.

Ранее власти в Киеве анонсировали планы по созданию на побережье Азовского моря базы военно-морских сил, перебросив туда два бронированных катера. Также СНБО Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием.

В свою очередь, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье.

Ситуация с мореходством в Азовском море обостряется с начала года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом", российские власти ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".