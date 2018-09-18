Путин и Эрдоган не хотят портить отношения из-за Сирии, заявил политолог

АНКАРА, 18 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган не хотят, чтобы сирийский конфликт ухудшил отношения двух стран, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер во вторник, комментируя достигнутую накануне договоренность Москвы и Анкары по Идлибу.

Путин и Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

"Итоги встречи в Сочи показали, что Эрдоган и Путин не хотят жертвовать отношениями двух стран из-за сирийских проблем. Они хотят защитить свои отношения и сотрудничество. И это правильно", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сирийский конфликт является серьезным испытанием для российско-турецких отношений. "Эрдоган и Путин прилагают большие усилия, чтобы ситуация в Сирии не ухудшила отношения России и Турции. Несмотря на очевидные разногласия между обеими странами, обращает на себя внимание тот факт, что они предпринимают серьезные усилия по сотрудничеству", — отметил Сезер.

Соглашение о демилитаризованной зоне в Идлибе налагает на Турцию важные и серьезные обязательства, выполнить которые будет непросто, считает политолог. "Турция будет вынуждена вести борьбу с террористической группировкой "Хайат Тахрир Аш-Шам"* (ХТШ), которая ранее называлась "Джебхат ан-Нусрой"*. Реализация сочинского соглашения по демилитаризации сложна с точки зрения Турции: ей нелегко отделить террористов от оппозиции и гражданского населения. Это не удалось сделать до сих пор, несмотря на попытки решить вопрос", — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что единственный аспектом ситуации в Сирии, по которому РФ и Турция имеют общее мнение, — это необходимость прекращения военного присутствия США в Сирии. "Из-за чувствительных связей между США и Турцией Анкара явно не говорит об этом, и лишь просит США прекратить поддержку (запрещенной в Турции) Рабочей партии Курдистана", — пояснил Сезер.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны. Правительство Сирии не раз заявляло, что США находятся на сирийской территории незаконно, и призывало вывести свои войска.

* Террористические организации, запрещенные в России.

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