Россия предоставила Турции новую возможность в Идлибе, заявил эксперт

КАИР, 18 сен — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Российско-турецкая договоренность по созданию демилитаризованной зоны в провинции Идлиб — новый шанс, который Москва дает Анкаре, чтобы покончить с террористическими группировками в этом регионе, считает директор Центра исследований в области безопасности и член Национального египетского совета по борьбе с терроризмом генерал Халед Окаша.
"Российско-турецкая договоренность о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб глубиной 15-20 километров является новой возможностью, предоставленной Россией Турции для того, чтобы покончить с вооруженными группировками в этом регионе", — сказал Окаша в беседе с РИА Новости.
По его словам, в Идлибе находятся порядка 20 тысяч боевиков, и на настоящий момент никто не знает, что с ними делать. "По ним (террористам — ред.) пока нет реальных решений. С одной стороны, Россия пока не желает рисковать своими отношениями с Турцией, нарушать сложившийся баланс сил, с другой стороны, Турция пытается сохранить свое присутствие через вооружённые группировки", — пояснил эксперт.
При этом египетский эксперт предположил, что Россия не будет закрывать глаза на террористическую деятельность в Идлибе. Он напомнил, что те же договоренности по зонам деэскалации не распространялись на террористические организации. "Я полагаю, что России и Турции еще предстоит договориться о более конкретных шагах в окончательном урегулировании в Идлибе при участии сирийских властей", — заключил Окаша.