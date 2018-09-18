Россия предоставила Турции новую возможность в Идлибе, заявил эксперт

КАИР, 18 сен — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Российско-турецкая договоренность по созданию демилитаризованной зоны в провинции Идлиб — новый шанс, который Москва дает Анкаре, чтобы покончить с террористическими группировками в этом регионе, считает директор Центра исследований в области безопасности и член Национального египетского совета по борьбе с терроризмом генерал Халед Окаша.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

"Российско-турецкая договоренность о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб глубиной 15-20 километров является новой возможностью, предоставленной Россией Турции для того, чтобы покончить с вооруженными группировками в этом регионе", — сказал Окаша в беседе с РИА Новости.

По его словам, в Идлибе находятся порядка 20 тысяч боевиков, и на настоящий момент никто не знает, что с ними делать. "По ним (террористам — ред.) пока нет реальных решений. С одной стороны, Россия пока не желает рисковать своими отношениями с Турцией, нарушать сложившийся баланс сил, с другой стороны, Турция пытается сохранить свое присутствие через вооружённые группировки", — пояснил эксперт.

Окаша добавил, что среди этих группировок есть наиболее опасные, из действующих в Сирии: "Фронт ан-Нусра" и "Джейш аль-Ислам" (запрещены в РФ). "Все силы в регионе и мире прекрасно знают, что они попали в Сирию именно через турецкую территорию", — подчеркнул он.

При этом египетский эксперт предположил, что Россия не будет закрывать глаза на террористическую деятельность в Идлибе. Он напомнил, что те же договоренности по зонам деэскалации не распространялись на террористические организации. "Я полагаю, что России и Турции еще предстоит договориться о более конкретных шагах в окончательном урегулировании в Идлибе при участии сирийских властей", — заключил Окаша.