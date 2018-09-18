На саммите ЕС двадцатого сентября обсудят ряд аспектов Brexit

БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости, Мария Князева. Лидеры 27 остающихся в Евросоюзе стран на неформальном саммите 20 сентября в Зальцбурге обсудят состояние переговоров по Brexit, в частности, границу между Ирландией и Северной Ирландией, структуру будущих отношений страны и союза, а также организацию финальной стадии переговоров о "разводе", говорится в материалах к саммиту.

Саммит будет двухдневным, в нем будут участвовать 28 государств ЕС. Разговор о Brexit в формате 27 лидеров стран, которые остаются в союзе, запланирован на конец второго дня.

"Это будет возможностью обсудить в присутствии главного переговорщика от ЕС Мишеля Барнье состояние переговоров о Brexit и последующие шаги. Ожидается, что лидеры сосредоточат обсуждение на трех вопросах: необходимости избегать жесткой границы на острове Ирландия, будущих отношениях и организации заключительного этапа переговоров о Brexit", — говорится в документе.

Евросоюзу и Великобритании необходимо договориться об условиях "развода" существенно раньше конца текущего года, чтобы эти договоренности успели пройти необходимую ратификацию в ЕС и стране до 29 марта — даты выхода Британии из ЕС. Об этом говорил в конце августа Барнье. Он отмечал, что это может быть и не октябрь, о котором говорилось ранее, но начало ноября.

При этом глава Евросовета Дональд Туск на текущей неделе не исключил возможности созыва в ноябре саммита глав государств Евросоюза для обсуждения отделения Великобритании от ЕС. Этот вопрос также будет обсуждаться на неформальном саммите в Зальцбурге. При этом отсутствие договоренности об условиях отделения Великобритании от Евросоюза возможно, считает Туск.

Еврокомиссия еще в конце июля призывала страны Евросоюза подготовиться на случай, если законодательство и соглашения ЕС перестанут применяться к и в Великобритании уже с конца марта следующего года. ЕК дала ряд сценариев.

Первый сценарий — это заключение и ратификация соглашения об условиях "развода" до 30 марта 2019 года и, следовательно, завершение применения законодательства ЕС и его соглашений к Британии лишь по окончании ранее оговоренного переходного периода в 21 месяц, то есть, с 1 января 2021 года.

Второй вариант — это отсутствие соглашения о "разводе" или его полной ратификации всеми сторонами к концу марта следующего года, что приведёт к отсутствию переходного периода, следовательно, законодательство ЕС перестанет переменяться к и в Соединенном королевстве с 30 марта 2019 года.