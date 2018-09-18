Продюсер Pussy Riot Петр Верзилов мог отравиться, считают немецкие медики

БЕРЛИН, 18 сен — РИА Новости. В берлинской клинике Charite полагают, что поступивший к ним на лечение активист арт-группы "Война" и продюсер Pussy Riot Петр Верзилов с высокой долей вероятности мог отравиться.

"До сих пор у нас нет других оснований предполагать иные причины для того состояния, в котором он находится", — заявил на пресс-конференции представитель медучреждения.

Он добавил, что к такому мнению врачи пришли на основании "сложившейся картины, а также выводов, представленных близкими и коллегами из Москвы, предоставившими документы".

При этом медики не смогли определить отравляющее вещество. Это могут быть медикаменты, запрещенные рекреационные препараты или растения, уточнили специалисты.

На прошлой неделе подруга Верзилова Вероника Никульшина сообщила СМИ, что он госпитализирован. По ее словам, активист начал терять зрение, речь и способность передвигаться, скорая отвезла его в токсикологическую реанимацию.

Позже участница Pussy Riot Мария Алехина сообщила РИА Новости, что Верзилова доставили в Германию для лечения и выяснения причин отравления. Она рассказала, что активист пришел в сознание, однако по-прежнему остается в реанимации. Кроме того, результаты его анализов планировали "показать немецкому специалисту".

Сейчас жизни Верзилова ничего не угрожает.