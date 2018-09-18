МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Врачи берлинской клиники Charite не идентифицировали вещество, которым мог отравиться продюсер панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов.

Ранее в клинике сообщили, что "есть высокая доля вероятности, что отравление… имело место".

"Мы можем только описать клиническую картину, мы называем это антихолинергический синдром. Есть огромное множество веществ, которые в итоге могут привести к такой картине", — завил в ходе пресс-конференции один из врачей клиники.

"Клиническое наблюдение не помогает нам идентифицировать конкретное вещество или некую его форму. Картина возникает из механизма действия и не имеет отношения к веществам, а спектр веществ, которые имеют такое действие, действительно широк", — добавил он. Врач отметил, что это могут быть медикаменты, запрещенные рекреационные препараты или растения.

По словам врачей, в Москве Верзилов получил экстренную помощь, сейчас угрозы его жизни нет. Трансляцию пресс-конференции вел канал RUPTLY.

На прошлой неделе подруга Верзилова Вероника Никульшина сообщила СМИ, что он был госпитализирован. По ее словам, Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, скорая отвезла его в токсикологическую реанимацию. Позже участница Pussy Riot Мария Алехина сообщила РИА Новости, что Верзилов доставлен в Германию для лечения и выяснения причин отравления. Она рассказала, что активист пришел в сознание, однако по-прежнему остается в реанимации. Кроме того, результаты его анализов планировали "показать немецкому специалисту".