КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины Юрий Бойко считает предвыборной спекуляцией инициативу президента Петра Порошенко закрепить в конституции курс страны в НАТО, не решив при этом конфликт в Донбассе.

Парламент Украины в четверг планирует направить президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, закрепляющий в Основном законе курс страны в ЕС и НАТО, на экспертизу в Конституционный суд (КС) страны. Выборы президента Украины пройдут весной 2019 года.

"До тех пор, пока не закончен конфликт в Донбассе, все намерения вступить в НАТО – это предвыборные спекуляции президента. Любые попытки протянуть это решение без воли народа и референдума приведут к еще большему расколу в украинском обществе", — сказал Бойко, выступая в Раде во вторник.

Ранее Порошенко внес в Раду законопроект о внесении изменений в конституцию, который закрепляет в Основном законе курс страны в ЕС и НАТО. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что вопрос размещения военных баз НАТО на Украине может быть поднят непосредственно перед вступлением страны в альянс. По его словам, перед этим украинские власти будут менять конституцию.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.