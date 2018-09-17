Спасатели назвали имя погибшего в горах Черногории россиянина

БЕЛГРАД, 17 сен — РИА Новости. Гражданин России Антон Верховский погиб во время альпинистского похода в горах на севере Черногории, сообщила Горная служба спасения страны.

Ранее в понедельник служба сообщала, что в горах на севере Черногории погиб россиянин, но не называла его имени.

"Гражданин России Антон Верховский 1984 года рождения погиб вечером на горном массиве Дурмитор в районе Увита Греда во время альпинистского похода с группой соотечественников", — говорится в сообщении службы спасения в соцсети Facebook.

На опубликованном службой фото видно, как спасатели несут в темноте на носилках тело погибшего. Сигнал о помощи от группы альпинистов Горная служба спасения получила около 19.50 (20.50 мск).