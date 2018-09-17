Убийство Захарченко "тормозит" переговоры по заключенным, заявил Медведчук

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Переговоры об освобождении заключенных украинцев в РФ и россиян на Украине ведутся постоянно, однако процесс в последнее время затормозило убийство главы ДНР Александра Захарченко, рассказал один из переговорщиков, член партии "За Життя" ("За жизнь"), лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук.
По его словам, переговоры по освобождению заключенных ведутся постоянно, в том числе речь идет об украинцах Романе Сущенко и Олеге Сенцове, которые находятся в РФ в заключении. "Предложение и переговоры по поводу освобождения Сущенко, как и Сенцова, и многих других, они ведутся постоянно. В отношении Сущенко я могу сказать, что он тоже является предметом этих переговоров, его освобождение является предметом этих переговоров. Сказать, когда это произойдет, очень сложно", — рассказал политик.
О задержании Сущенко, которого ФСБ РФ назвала сотрудником главного управления разведки минобороны Украины, стало известно в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. В июне этого года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии, виновным себя он не признал. Украинское агентство "Укринформ" заявляло, что Сущенко с 2002 года работает там корреспондентом, а в Москву он приехал по личным делам, будучи в отпуске.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.
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