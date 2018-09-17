В Раде признали, что Украину в ЕС и НАТО никто не звал

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Попытки киевской власти закрепить курс на вступление в ЕС и НАТО выглядят "смешно", заявил депутат Верховной рады Украины Виктор Бондарь. Видео его выступления опубликовал парламентский телеканал "Рада".

По словам политика, стремление действующего президента страны Петра Порошенко закрепить "проевропейский" курс на конституционном уровне является "большим пиаром".

"Сегодня в угоду выборам нам предлагают в конституцию, как в школьную тетрадку, вносить и убирать вопросы – прописываем мы вступление в НАТО и ЕС или нет. Но это не значит, что нас туда позвали", — заметил Бондарь.

Как подчеркнул депутат, подобные действия со стороны украинской власти выставляют страну в невыигрышном свете.

"Мы выглядим смешно перед ЕС и НАТО. Мы за них решили, куда мы уже вступаем”, – отметил парламентарий.

"Нереалистичное членство"

В начале сентября Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о закреплении "европейского и евроатлантического направления развития Украины".

При этом, по словам еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнеса Хана, говорить о членстве Киева в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично. Он указал на то, что страна должна сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

В 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса государства. В 2016 году вступление в НАТО было определено целью внешней политики страны. К 2020 году Украина должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в военно-политический блок Киеву необходимо достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. По мнению экспертов, Киев не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.