В США перенесли слушания по делу россиянки Осиповой

ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Слушания по делу россиянки Богданы Осиповой, задержанной в США по обвинениям в похищении собственных детей, перенесены на 4 декабря, сообщил РИА Новости адвокат россиянки Алексей Тарасов.
"Суд по делу Осиповой был перенесён на основании ходатайства защиты без какого-либо противодействия со стороны правительства (США – ред.). Новая дата заседания была назначена на 4 декабря", — сказал Тарасов.
Осипову обвиняют в похищении собственного ребенка. Ее содержали в тюремной психиатрической больнице, так как состояние россиянки требовало медицинского обследования, чтобы подтвердить ее вменяемость. На основании результатов экспертизы судья постановил, что она может предстать перед судом.
В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в США, где и была задержана правоохранительными органами. Согласно решению американского суда, две малолетние дочери, которые являются гражданками России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом. Отец детей выступает на процессе как свидетель обвинения.