В США перенесли слушания по делу россиянки Осиповой

ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Слушания по делу россиянки Богданы Осиповой, задержанной в США по обвинениям в похищении собственных детей, перенесены на 4 декабря, сообщил РИА Новости адвокат россиянки Алексей Тарасов.

В июле судья на основании заключения психиатров постановил, что Осипова может предстать перед судом, и назначил начало процесса на 18 сентября. Россиянке, обвиненной в США в похищении детей и вымогательстве, грозит до 83 лет лишения свободы и до 1,25 миллиона долларов штрафа.

"Суд по делу Осиповой был перенесён на основании ходатайства защиты без какого-либо противодействия со стороны правительства (США – ред.). Новая дата заседания была назначена на 4 декабря", — сказал Тарасов.

Осипову обвиняют в похищении собственного ребенка. Ее содержали в тюремной психиатрической больнице, так как состояние россиянки требовало медицинского обследования, чтобы подтвердить ее вменяемость. На основании результатов экспертизы судья постановил, что она может предстать перед судом.

У Осиповой двойное гражданство РФ и США. В 2014 году ее годовалая на тот момент дочь была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью. Осипова тогда вернулась из США на родину, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.

В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в США, где и была задержана правоохранительными органами. Согласно решению американского суда, две малолетние дочери, которые являются гражданками России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом. Отец детей выступает на процессе как свидетель обвинения.