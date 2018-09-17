Спасавший детей в Таиланде дайвер подал в суд на Маска

ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. Британский дайвер Вернон Ансуорт, участвовавший в спасении детей в Таиланде, требует возмещения ущерба от бизнесмена Илона Маска, обозвавшего его педофилом, свидетельствуют документы суда.

"Маск периодически использовал свой аккаунт в Twitter и электронные письма в СМИ, чтобы публиковать для всего мира ложные и порочащие обвинения против господина Ансуорта, в том числе обвинения в педофилии", — говорится в 22-страничном исковом заявлении, поданном в суд Калифорнии. Ансуорт требует опровержения порочащих сведений и возмещения морального ущерба объемом в 75 тысяч долларов.

Ансуорт участвовал в этом году в масштабной операции по спасению 12 детей и тренера из пещеры в Таиланде. Он обнаружил их местонахождение в пещере и собрал команду, которой удалось их спасти.

Маск и его компания SpaceX направили в Таиланд небольшую подводную лодку собственного устройства и прислали в помощь дайвера. Ансуорт в одном из интервью заявил, что подлодку невозможно использовать, что это лишь пиар-трюк и что Маск может "засунуть свою подлодку в одно место".

После этого Маск неоднократно обзывал дайвера педофилом и насильником детей. В письмах к журналистам американских изданий Маск продвигал теорию о том, что Ансуорт специально поселился в Таиланде, чтобы жениться на несовершеннолетней. На фоне критики Маск удалил твиты и извинился, заявив, что делал свои заявления под влиянием эмоций.