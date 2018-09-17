ЛОНДОН, 17 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британская сторона так и не предоставила данные о возможном наличии россиян среди пострадавших накануне в ресторане в Солсбери, несмотря на неоднократные запросы посольства, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Мужчина и женщина в воскресенье вечером внезапно почувствовали себя плохо в ресторане Prezzо в центре Солсбери. Полиция, сделав тесты, исключила использование нервно-паралитического вещества. Британские СМИ называли "как минимум одного" из пострадавших россиянином.

"Несмотря на неоднократные запросы посольства в британские правоохранительные органы, информации о возможном наличии среди пострадавших в ресторане Prezzo в Солсбери граждан России до сих пор предоставлено не было", — сказал пресс-секретарь.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.