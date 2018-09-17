ЛОНДОН, 17 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британская сторона так и не предоставила данные о возможном наличии россиян среди пострадавших накануне в ресторане в Солсбери, несмотря на неоднократные запросы посольства, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.
"Несмотря на неоднократные запросы посольства в британские правоохранительные органы, информации о возможном наличии среди пострадавших в ресторане Prezzo в Солсбери граждан России до сих пор предоставлено не было", — сказал пресс-секретарь.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.