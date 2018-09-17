В США заявили о неспособности противостоять гиперзвуковому оружию России

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Вашингтон признался в неспособности противостоять российскому гиперзвуковому оружию, заявил в интервью журналу The National Interest специалист по политике в области ядерных технологий Джеймс Эктон.
По его словам, Агентство по противоракетной обороне США столкнулось с тем фактом, что современные американские перехватчики неспособны справиться с маневренными гиперзвуковыми ракетами своих противников.
"Я допускаю, что некоторые существующие перехватчики передвигаются с гиперзвуковой скоростью, но для поражения маневренных целей им бы понадобилось больше маневренных возможностей ", — считает Эктон.
Именно поэтому Вашингтон решил сосредоточиться на оптимизации собственных перехватчиков, отметил специалист.
В США неоднократно подчеркивали, что Пентагону необходимо "переосмыслить защиту страны". Ранее американский генерал Джон Хайтен признал, что Вашингтону нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию. Руководитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси, в свою очередь, заявлял, что Соединенные Штаты раньше были "недосягаемы", однако появились "противники", которые действительно могут достичь американской территории.