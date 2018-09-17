Омбудсмен ДНР назвала заявление Климкина о статусе Донбасса спекуляцией

ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова считает спекуляцией заявление главы МИД Украины Павла Климкина о продлении особого статуса Донбасса.

Ранее Климкин заявил, что закон об особом статусе Донбасса реализовать в его нынешнем виде практически невозможно.

"Особый статус и продление его – это политическая часть, а освобождение заложников и амнистия – это гуманитарная часть. Их надо выполнять параллельно… Я думаю, что это политическое варьирование. Это спекуляция и мне не понятно это заявление. Украина ищет новые причины, чтобы просто не продлевать статус", — сказала Морозова журналистам.

Верховная рада Украины в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. В августе спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что решение о продлении закона будет во многом зависеть от позиции международных партнеров. На минувшей неделе спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер вновь призвал Киев продлить действие закона об особом статусе Донбасса.