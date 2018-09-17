В Британии продолжается расследование инцидента с отравлением в Солсбери

ЛОНДОН, 17 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция британского графства Уилтшир в понедельник продолжает расследование инцидента в городе Солсбери, при котором два человека почувствовали себя плохо в ресторане, говорится в сообщении полиции.

42-летний мужчина и 30-летняя женщина в воскресенье вечером внезапно почувствовали себя плохо в ресторане Prezzо в центре Солсбери. Полиция, сделав тесты, исключила использование нервно-паралитического вещества.

В понедельник стражи порядка продолжили работу на месте инцидента. "Проверки продолжают помогать нам формировать картину того, что привело к тому, что эти два человека заболели. Из-за недавних инцидентов с нервно-паралитическим веществом в округе были немедленно проведены тесты, которые позволили нам исключить, что пара была подвергнута воздействию "Новичка", — отмечает полиция.

Также правоохранительные органы в качестве мер предосторожности сохраняют оцепление вокруг ресторана Prezzo и близлежащих окрестностей.

"Хотя мы смогли быстро исключить присутствие "Новичка", тесты продолжаются, чтобы выявить, контактировала ли пара с чем-либо, из-за чего они могли пострадать. Очень важно, чтобы это было сделано планомерно. На этом этапе неясно, было ли совершено преступление", — приводятся слова сержанта Джонатана Дэвис-Бейтмана.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.