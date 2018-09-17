Санкциями ядерную проблему КНДР не решить, заявил Небензя

ООН, 17 сен — РИА Новости. Давлением и ограничениями проблему денуклеаризации КНДР решить нельзя, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Решить ядерную проблему Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением на Пхеньян невозможно. Санкции не могут заменить дипломатию", — сказал Небензя, выступая на Совбезе ООН. Он добавил, что "путь к денуклеаризации должен начинаться с укрепления мер доверия".

"Одной из таких мер могло бы, например, стать заключение мирного договора, который положил бы конец войне в Корее. И мы видим, что Пхеньян и Сеул уже серьезно приблизились к этой цели", — сказал глава российской миссии в ООН.

По его словам, "ограничительные меры, введенные резолюциями СБ в отношении КНДР, не могут быть самоцелью". "Они должны быть инструментом вовлечения этой страны в конструктивные переговоры", — заявил Небензя.