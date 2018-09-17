США опровергли сообщения об участии России в убийстве брата Ким Чен Ына

ООН, 17 сен — РИА Новости. Постпредство США опровергло сообщения СМИ о том, что глава американской миссии Никки Хейли в ходе заседания Совбеза ООН заявила, что КНДР "исполнила убийство Ким Чен Нама… при содействии России". Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь постпредства США Джон Дигори, цитата Хейли была передана неверно.

"Нет, это неверная цитата (в СМИ — ред.)", — сказал пресс-секретарь постпредства.

"Она сказала следующее: Когда Северная Корея убила Ким Чен Нама с использованием смертоносного нервного-паралитического вещества, Соединенные Штаты перешли на усиление контроля с помощью ООН за потоком химического и биологического вооружения Северной Кореи", — привел цитату Дигори.

Он добавил, что далее Хейли сказала, что "Россия согласилась с нами в Совете Безопасности, но отступила и снова заблокировала доклад комиссии по санкциям".