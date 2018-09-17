ЛОНДОН, 17 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Попытки Великобритании ужесточить санкционный режим против России являются ущербной и недальновидной политикой, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

На прошлой неделе заместитель главы британского МИД Алан Данкан подтвердил, что Великобритания будет стремиться к скорейшей реализации согласованных ЕС санкций, связанных с применением химоружия, а также намерена добиваться дальнейшего ужесточения санкционного режима в отношении России. По его словам, Лондон будет добиваться "нового санкционного режима для тех, кто несет ответственность за кибератаки, серьезное нарушение прав человека, а также будем добиваться ужесточения существующих санкций ЕС против России".

"Подобные заявления идут в русле текущей линии консервативного правительства на полное разрушение ткани российско-британских отношений, дальнейшую изоляцию нашей страны и выставление ее в качестве главной угрозы "основанному на правилах миропорядку"… Такая политика официального Лондона является ущербной и недальновидной. Она не может быть основой для международного общения. Не говоря уже о том, что односторонние санкции противоречат международному праву, наносят ущерб авторитету самой Великобритании, которая загоняет себя и своих партнеров в тупик. Показательно, что это происходит на фоне декларируемой Лондоном политики "глобальной Британии", призванной демонстрировать открытость всему миру", — заявил пресс-секретарь журналистам.

По его словам, в условиях Brexit Лондон всеми способами торопится убедить своих партнеров в необходимости ужесточения санкционного режима против России.

"В ход, как водится, идут инсинуации, непроверенные факты и медийные вбросы. Никаких доказательств нашей "вины", несмотря на наши неоднократные обращения, представлено не было. При этом российские предложения о сотрудничестве в борьбе с общими вызовами и угрозами, будь то в киберсфере или области химразоружения, отвергаются без каких-либо внятных объяснений", — добавил дипломат.

Ранее, 6 сентября, на заседании СБ ООН постпред Британии заявила, что Великобритания рассмотрит вопрос расширения санкций против России в связи с новыми данными по делу об отравлении в Солсбери. Лондон будет добиваться введения новых санкций ЕС.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.