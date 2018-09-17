Правозащитник призвал ОБСЕ к защите национальных меньшинств на Украине

ВАРШАВА, 17 сен – РИА Новости. Представитель российской ассоциации международного сотрудничества Сергей Пинчук призвал ОБСЕ оказать влияние на власти Украины и стран Балтии с целью прекращения там дискриминации национальных меньшинств.

"Я призываю руководство Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ усилить мониторинговое воздействие на правительства стран Балтии и Украины, чтобы они прекратили использование силы и запугивание в отношении их национальных меньшинств", — сказал Пинчук в ходе совещания ОБСЕ по правам человека в Варшаве в понедельник.

По его данным, на Украине с 2014 по 2018 годы существенно ухудшилась ситуация с исполнением положений международных деклараций о праве на жизнь, праве на судебную защиту своих конституционных прав и свобод, праве на использование и защиту родного языка. В качестве подтверждения он привел события на Майдане в 2014 году, гибель десятков мирных людей в Доме профсоюзов в Одессе, убийство писателя Олеся Бузины и украинского политика Олега Калашникова.

"Около 200 человек по политическим мотивам содержатся в следственных изоляторах Украины без медицинской помощи, без суда и следствия. По нашим данным, более 900 человек, выступавших в защиту конституционных прав и свобод граждан, пропали без вести", — сказал Пинчук.

Он также заявил, что на Украине происходит "тотальное сужение прав и свобод национальных меньшинств – в первую очередь языковых, причем вопреки ратифицированной этой страной Хартии региональных языков и языков меньшинств".

"Данная политика негативно сказывается на самом распространенном – русском, в меньшей мере – венгерском, польском, румынском и крымско-татарском языках", — отметил представитель ассоциации.