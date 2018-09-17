Чехия не спешит отказываться от национальной валюты, заявил премьер

ПРАГА, 17 сен – РИА Новости. Чехия не спешит отказываться от кроны и переходить на евро, тем более, в нынешний сложный период, связанный с реформой Евросоюза, заявил в понедельник чешский премьер Андрей Бабиш.

"Нам наша крона нравится, она является надежным инструментом финансовой политики, мы от нее отказываться пока не собираемся. Тем более, не стоит этого делать в нынешний период некоторой неопределенности, связанный с реформой Евросоюза и разработкой бюджетов организации на далекую перспективу", — заявил Бабиш журналистам после совместного заседания правительств Чехии и Словакии в восточнословацком городе Кошице.

По словам чешского премьера, не следует отпускать угрозы в адрес отдельных стран за то, что они принимают некоторые решения вопреки указаниям Брюсселя.

"Странам Евросоюза надо сейчас держаться вместе. Оглянитесь на Brexit – это же несчастный случай для Европы. Поэтому надо избегать всяческих разговоров об исключении, о наказании по разным причинам тех или иных стран", — подчеркнул Бабиш.

Ранее чешский премьер заявил о своей поддержке венгерского премьера Виктора Орбана после того, как депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой заявили об угрозе отхода Венгрии от демократических принципов ЕС и рекомендовали Совету ЕС оценить риск нарушения Венгрией условий договора о ЕС с возможностью принятия соответствующих мер.

"Чехия ни в коем случае не оставит своих союзников. Конечно, мне не нравится идея о возможном расследовании ситуации в Польше или Венгрии со стороны Еврокомиссии. Кто знает, если на основании лживой информации то же самое не ожидает Чехию", — сказал Бабиш.