Источник рассказал, как Депардье сможет получить турецкое гражданство

АНКАРА, 17 сен — РИА Новости. Известный актер Жерар Депардье, который заявил о своем желании стать гражданином Турции, может получить турецкое гражданство по упрощенной процедуре согласно решению президента страны Тайипа Эрдогана, за заслуги перед Турцией или крупные инвестиции, сообщил РИА Новости в понедельник турецкий юридический источник, осведомленный о процедуре получения гражданства в стране.

Ранее в понедельник о желании Депардье получить гражданство Турции сообщила газета Aydinlik со ссылкой на заявление актера, сделанное в Пхеньяне, где он принимал участие в праздничных мероприятиях по 70-летней годовщины основания КНДР. По словам Депардье, он собирается обсудить этот вопрос с Эрдоганом во время своей поездки в Турцию в октябре.

"Процедура упрощенного получения гражданства применяется у нас по личному решению президента страны, за исключительные заслуги перед Турцией или за очень крупные инвестиции", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обычный порядок получения турецкого гражданства для иностранцев предполагает как минимум пять лет законного проживания в Турции или три года пребывания в браке с гражданином страны.

Президент РФ Владимир Путин 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства, после актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. Депардье сохранил и французское гражданство.