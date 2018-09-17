В Газе ответили на заявления Израиля о гибели 12-летнего палестинца

ГАЗА, 17 сен — РИА Новости. Официальный представитель министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф аль-Кидра настаивает на вине израильских военных в гибели в прошлую пятницу 12-летнего палестинца и предложил им самим доказывать обратное.

Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее заявила, что ребенок мог быть убит не пулей, а камнями, которые бросали участники палестинских протестов, проходивших в прошлую пятницу вдоль границ анклава.

"Мы объявили, что юный палестинец был убит пулей в голову. Если Израиль в этом сомневается, то он должен представить съемки, подтверждающие его версию. У Израиля есть камеры вдоль всей границы", — сказал РИА Новости аль-Кидра.

"Пусть достают съемки, которые свидетельствуют о том, что мальчик, как и другие до него, не погибли от израильских пуль. Израиль должен это доказывать, а не мы", — добавил он.

Выдвигая альтернативную версию гибели ребенка, израильтяне ссылались на "растущее число свидетельств из сектора Газа". В частности, в сводке о пятничных событиях, подготовленной правозащитниками из организации "Аль-Мезан", говорилось, что мальчику в голову попал неустановленный тяжелый предмет, раскроивший ему череп и вызвавший внутреннее кровотечение.

В столкновениях того дня, по данным палестинских медиков, были убиты четверо жителей Газы. Всего в акциях "марша возвращения", который идет с 30 марта, погибли 178 палестинцев, свыше 19,6 тысячи были ранены, подсчитал Минздрав.