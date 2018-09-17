Армия Израиля оспаривает причастность к гибели 12-летнего палестинца

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сен — РИА Новости. Израильские военные оспаривают причастность к гибели в прошлую пятницу 12-летнего палестинца на границе сектора Газа и утверждают, что мальчик мог погибнуть от камней, брошенных участниками многотысячных протестов.

Ребенок стал одной из четырех жертв очередной акции так называемого "марша возвращения", продолжающегося больше пяти месяцев и в конце недели вновь вылившегося в кровопролитные столкновения с израильскими войсками.

"Из Газы поступает все больше сведений, которые ставят под сомнение достоверность заявления министерства здравоохранения ХАМАС относительно гибели ребенка… Согласно свидетельствам и показаниям, он погиб от камней, брошенных в ходе беспорядков", — написал в микроблоге в Twitter арабоязычный пресс-секретарь Армии обороны Израиля Авихай Эдри.

С версией о гибели 12-летнего палестинца от пулевого ранения расходится, в частности, пресс-релиз арабской правозащитной организации "Аль-Мезан". Ссылаясь на "медицинские источники", она сообщает о неустановленном "тяжелом объекте", который раскроил мальчику череп и вызвал внутреннее кровотечение. В следующем абзаце правозащитники упоминают двух женщин-парамедиков, которые пострадали от прямых попаданий в них израильских "канистр со слезоточивым газом".

Минздрав, подконтрольный исламистской администрации анклава, возлагает вину за гибель мальчика на израильских военных, которые вновь применили оружие против участников протестов. В свою очередь палестинцы, согласно армейским сводкам, использовали камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства, осколки одного из которых легко ранили офицера.

Всего, по данным минздрава, в выступлениях "марша возвращения", который идет с 30 марта, погибли 178 палестинцев, свыше 19,6 тысячи были ранены.