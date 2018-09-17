Ростех снял с себя ответственность за эксплуатацию Ми-17В-5 в Афганистане

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию вертолета Ми-17В-5 Минобороны Афганистана в связи с нелегитимным капремонтом одной машины в Словакии, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

"В связи с полученной информацией о выполнении словацким авиаремонтным предприятием "ЛОТН" нелегитимного капитального ремонта одного вертолета Ми-17В-5, принадлежащего Министерству обороны Афганистана, АО "Вертолеты России" в лице разработчика (АО "МВЗ имени Миля") и производителя (ПАО "КВЗ") снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию данного вертолета и имеет все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением эксплуатации данного вертолёта", — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что капитальный ремонт указанного Ми-17В-5 был выполнен на словацком ремонтном предприятии, не освоившем ремонт данного типа вертолёта в установленном порядке. "Кроме того, капитальный ремонт был выполнен по ремонтной документации, разработанной АРЗ "ЛОТН" без участия и контроля со стороны разработчика и производителя. Актуализированная ремонтно-конструкторская документация для военно-транспортного вертолета Ми-17В-5, запасные части и ремонтно-групповые комплекты для выполнения ремонта в адрес данного авиаремонтного предприятия не поставлялись", — сказали в компании.

Кроме того, в "Вертолетах России" сообщили, что компания уведомит все заинтересованные российские и иностранные организации и ведомства о внесении словацкого АРЗ "ЛОТН" в список авиаремонтных предприятий, осуществляющих нелегитимный ремонт военно-транспортных вертолётов типа Ми-17В-5.