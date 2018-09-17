За семь лет рижан стало меньше на 80 тысяч человек

РИГА, 17 сен — Sputnik. За семь лет из Риги за границу или в другие края Латвии переселились 78 тысяч 692 человека, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на данные ЦСУ страны.
По данным ведомства, с 2011 по 2018 год из Риги за рубеж переехали жить 38 тысяч 434 человека, в другие самоуправления Латвии — 40 тысяч 258 человек. Больше всего рижан уехали жить в Юрмалу — 4 тысячи 445 человек. А всего за семь лет из Риги в пригороды переселилось более 28 тысяч жителей.
Убыль населения в столице отчасти компенсируют репатрианты и провинциалы. Так, из-за границы в Ригу в 2011-2018 годах перебрались 15 тысяч 37 человек, из других краев — 53 тысячи 426 человек.
Хотя большинство эмигрантов направляются в Европу, Латвия вошла в первую десятку стран, жители которых хотели бы найти работу в России, — трудовых мигрантов привлекают низкий уровень безработицы, культурные связи и развитый технологический сектор.
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