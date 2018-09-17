В ЛНР обвинили Украину в подготовке теракта против мэра города в Донбассе

ЛУГАНСК, 17 сен — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обвиняет украинские спецслужбы в подготовке покушения на мэра подконтрольного ЛНР города Брянка.
"Спецслужбы Украины осуществляли подготовку убийства мэра города Брянки Николая Моргунова общественно-опасным способом, в том числе, путем подрыва. Об этом заявил явившийся с повинной в министерство государственной безопасности Луганской народной республики агент СБУ под псевдонимом "Брянка", — сказали в МГБ ЛНР.
По данным ведомства, украинские спецслужбы поставили перед Хилюком ряд заданий, в том числе, войти в доверие к сотруднику межрайонного отделения МГБ ЛНР города Стаханова и установить место проживания и маршруты перемещения главы администрации Брянки, а также передать эту информацию в СБУ.