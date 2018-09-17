В МИД назвали решение Киева о разрыве договора о дружбе деструктивным шагом

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. МИД РФ выразил глубокое сожаление в связи с решением руководства Украины прекратить действие российско-украинского договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

"Предпринимаемые нынешним руководством Украины деструктивные шаги вызывают глубокое сожаление", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

По мнению Москвы, в стремлении обслуживать чуждые геополитические интересы и свои политические амбиции "киевские власти демонстрируют готовность с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков". "В своем антироссийском угаре украинское руководство, дорвавшееся до власти после вооруженного антиконституционного переворота 2014 года, не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины", — отмечается в комментарии.

Ранее Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. Позднее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уточнила, что президент поручил МИД не денонсировать договор о дружбе с РФ, а просто не готовить документы о продлении его действия — по ее словам, "речь идет исключительно о непролонгации".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.

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