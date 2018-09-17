МИД Швейцарии хочет поднять тему "шпионов из России" на встрече с Лавровым

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что намерен на следующей неделе обсудить с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым тему двух россиян, которые якобы пытались вести шпионскую деятельность в лаборатории города Шпиц.
В связи с этим глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова вразумительно прокомментировать эти сообщения, только после получения фактов.
"Что касается России, сейчас случилась определенная эскалация. В этом году у нас уже неоднократно были двусторонние контакты на различных уровнях, чтобы ясно сказать им (представителям России — ред.), что мы не потерпим такого рода активности в Швейцарии. На следующей неделе я увижусь с российским министром иностранных дел. Я еще раз скажу ему об этом прямо", — сказал Кассис в интервью телерадиокомпании SRF.
По его словам, как нейтральная страна Швейцария должна найти баланс между тем, чтобы говорить прямым текстом и демонстрировать последовательное поведение, и вести открытый диалог, допускающий критику.
При этом в пресс-службе Федерального департамента по международным делам (МИД) сообщили, что Швейцария ужесточила процедуру рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов в связи с подозрениями о нелегальной деятельности РФ в стране.