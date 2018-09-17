МИД Швейцарии хочет поднять тему "шпионов из России" на встрече с Лавровым

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что намерен на следующей неделе обсудить с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым тему двух россиян, которые якобы пытались вести шпионскую деятельность в лаборатории города Шпиц.

Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландская NRC Handelsblad сообщили со ссылкой на собственное расследование о двух россиянах, якобы намеревавшихся шпионить в лаборатории швейцарского города Шпиц, эксперты которой проводили исследования в связи с событиями в Сирии и в Солсбери. Сообщалось, что предполагаемые агенты были задержаны в Гааге весной этого года, а позже высланы в Россию. Более точное время и обстоятельства задержания неизвестны. Издания сообщали, что швейцарская разведка подтвердила свое участие в этой операции "наряду с голландскими и британскими коллегами".

В связи с этим глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова вразумительно прокомментировать эти сообщения, только после получения фактов.

"Что касается России, сейчас случилась определенная эскалация. В этом году у нас уже неоднократно были двусторонние контакты на различных уровнях, чтобы ясно сказать им (представителям России — ред.), что мы не потерпим такого рода активности в Швейцарии. На следующей неделе я увижусь с российским министром иностранных дел. Я еще раз скажу ему об этом прямо", — сказал Кассис в интервью телерадиокомпании SRF.

"В последние недели мы уже отказывали в аккредитации некоторым российским дипломатам", — сказал Кассис, отвечая на вопрос, планирует ли Швейцария высылать "российских агентов".

По его словам, как нейтральная страна Швейцария должна найти баланс между тем, чтобы говорить прямым текстом и демонстрировать последовательное поведение, и вести открытый диалог, допускающий критику.

При этом в пресс-службе Федерального департамента по международным делам (МИД) сообщили, что Швейцария ужесточила процедуру рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов в связи с подозрениями о нелегальной деятельности РФ в стране.