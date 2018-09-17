ЕРЕВАН, 17 сен – РИА Новости. Редактор издания yerevan.today сообщил в понедельник, что армянские силовики изъяли его компьютер, а также жесткие диски офисных компьютеров во время обыска.

В понедельник начальник отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Наира Арутюнян сообщила РИА Новости, что в рамках дела, возбужденного в связи с обнародованием записи телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении и главы Специальной следственной службы, в редакции yerevan.today провели обыск. При этом редакция yerevan.today опровергла информацию, что якобы запись разговора была размещена на сайте издания за два дня до ее обнародования другими СМИ, отметив, что подобные подозрения возникли из-за проблем в поисковике Google.

"Обыск прошел с грубыми нарушениями, изъят мой компьютер и жесткие диски офисных компьютеров", — сказа Акопян журналистам. По его словам, при проверке в офисе на электронных носителях ничего противозаконного обнаружено не было. "Для меня странно проведение у нас обыска. Основная причина в том, что yerevan.today якобы обнародовал информацию о телефонном разговоре раньше всех, но мы сделали это позже многих других СМИ. Такая задержка была обусловлена тем, что мы сначала расшифровали запись, а потом выложили ее на сайт", — добавил Акопян.

Ранее в СК заявили, что обыск в редакции yerevan.today проводится в установленном законом порядке, никак не связан с журналисткой деятельностью и направлен лишь на обеспечение объективного и полного расследования.

На прошлой неделе в интернете появилась запись телефонных разговоров, на которой директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян заявляет главе Специальной следственной службы Сасуну Хачатряну, что сказал судье о необходимости ареста экс-президента Роберта Кочаряна. Он также посоветовал быть осторожным с генсеком ОДКБ Юрием Хачатуровым, так как это, по его словам, политическая проблема, которая может вызвать возмущение в России. При этом Ванецян заявил, что премьер Армении Никол Пашинян сказал "закрыть" Хачатурова. Директор Службы национальной безопасности подтвердил подлинность записи.

По факту "прослушки" руководителей силовых структур были возбуждены два уголовных дела по статьям "нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений" и "неправомерное завладение компьютерной информацией в целях получения сведений, имеющих особую ценность", а также "превышение должностных полномочий".