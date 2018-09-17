Депардье хочет получить турецкое гражданство, пишут СМИ

АНКАРА, 17 сен — РИА Новости. Известный актер Жерар Депардье заявил о своем желании получить гражданство Турции, пишет в понедельник газета Aydinlik.
"Я намерен посетить Турцию в октябре и поговорю с Эрдоганом", — приводит слова Депардье газета, добавляя, что актер заявил о намерении получить турецкое гражданство. Сообщается, что это заявление Депардье сделал в ходе своей поездки в Пхеньян.
Президент России Владимир Путин 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства. Вскоре после этого актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. Депардье сохранил и французское гражданство.