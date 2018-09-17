Президент Украины Петр Порошенко во время подписания Указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 17 сентября 2018

Президент Украины Петр Порошенко во время подписания Указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 17 сентября 2018

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, принимая решение о разрыве договора о дружбе с РФ, выполняет заказ Запада и стремится заработать очки у русофобов на предстоящих выборах, заявил РИА Новости в понедельник член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

"Этим решением Петр Порошенко надеется убить сразу двух зайцев. Во-первых, он выполняет прямой заказ определенных кругов Запада, для которых Украина интересна только как головная боль для России", — сказал сенатор.

Кроме того, Порошенко работает на себя, рассчитывая на волне русофобии вновь стать президентом, добавил он. "Ничего неожиданного в этом нет. Его линией поведения уже давно стал пресловутый девиз: чем хуже, тем лучше. Чем хуже для народа Украины, тем лучше для Порошенко", — отметил Клинцевич.

"Мы принимаем прекращение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между нашими двумя странами как данность. Замечу только, что это решение освобождает Россию от определенных обязательств по отношению к Украине", — сказал Клинцевич.