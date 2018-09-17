В Норвегии предположили, что соратник Ассанжа мог исчезнуть намеренно

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Полиция Норвегии рассматривает версию, согласно которой пропавший голландский кибераналитик Арьен Кампхёйс, соратник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, мог спрятаться на грузовом корабле, сообщает газета Parool со ссылкой на полицию.

"Это одна из наводок, которую мы расследуем, мы все еще работаем над ней и надеемся понять, корректная ли это информация", — сказал изданию представитель норвежских правоохранительных органов Бьярте Валле.

Издание пишет, что несколько свидетелей видели Кампхёйса недалеко от города Ронан, рядом с которым также обнаружили вещи пропавшего. При этом около 20 августа из порта города вышло грузовое судно с товарами для местной фабрики, которое позднее прибыло в Ставангер. Именно в этом районе голландская полиция смогла засечь мобильный телефон Кампхёйса 30 августа, спустя десять дней после его исчезновения.

В конце августа голландская полиция объявила розыск 47-летнего кибераналитика Арьена Кампхёйса, об исчезновении которого сообщил его коллега. В последний раз его видели 20 августа в отеле в норвежском городе Будё, где он проводил отпуск. Один из свидетелей позднее заявил, что видел Кампхёйса в Дании. К поиску подключилась норвежская и датская полиция. Норвежский рыбак обнаружил принадлежащие Кампхёйсу вещи, в том числе, удостоверяющие личность документы. Позднее полиция Норвегии сообщила, что обнаружила складной каяк пропавшего.

Житель Нидерландов Арьен Кампхёйс является экспертом по кибербезопасности и выступал в качестве консультанта для WikiLeaks, а также работал с агентством Рейтер.