Гройсман обсудил с Могерини подготовку встречи совета ассоциации Украина-ЕС

КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что обсудил с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини подготовку заседания совета ассоциации Украина-ЕС, которое запланировано в декабре.

"Провел телефонный разговор с Могерини. Подробно обсудили нынешнее сотрудничество, а также подготовку и содержательное наполнение заседания Совета ассоциации Украина-ЕС. Планируем провести его в декабре", — написал премьер в Twitter в понедельник.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.

Had a phone conversation with Federica Mogherini. We had a detailed discussion of our current cooperation, as well as the preparation and content of EU-Ukraine Association Council meeting – which we plan to have this December. @FedericaMog — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 17 сентября 2018 г.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.