БЕРЛИН, 17 сен — РИА Новости. Представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц не подтвердила на брифинге информацию об отставке главы контрразведки Ганса-Георга Маасена из-за заявлений о Хемнице, по ее словам, переговоры на уровне участников правительства продолжаются.
Канцлер Германии Ангела Меркель решила, что глава контрразведки ФРГ (BfV) Ганс-Георг Маасен должен уйти в отставку, сообщила газета Welt со ссылкой на источники в правящей коалиции.
Ранее Маасен в интервью таблоиду BILD заявил, что его ведомство не имеет доказательств преследований иностранцев в ходе праворадикальных выступлений в саксонском Хемнице. По его словам, "нет свидетельств, что распространенное в интернете видео о предположительно этом инциденте аутентично". За эти высказывания глава контрразведки подвергся жесткой критике, а руководство СДПГ потребовало от канцлера отправить Маасена в отставку.