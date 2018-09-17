БЕРЛИН, 17 сен — РИА Новости. Представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц не подтвердила на брифинге информацию об отставке главы контрразведки Ганса-Георга Маасена из-за заявлений о Хемнице, по ее словам, переговоры на уровне участников правительства продолжаются.

"Хочу указать на то, что канцлер ФРГ, министр внутренних дел и глава фракции СДПГ провели переговоры на эту тему, завтра они продолжат переговоры. До сих пор участники правящей коалиции договорились о неразглашении, которое я не буду нарушать", — сказала Фиц на брифинге.

Канцлер Германии Ангела Меркель решила, что глава контрразведки ФРГ (BfV) Ганс-Георг Маасен должен уйти в отставку, сообщила газета Welt со ссылкой на источники в правящей коалиции.

Ранее Маасен в интервью таблоиду BILD заявил, что его ведомство не имеет доказательств преследований иностранцев в ходе праворадикальных выступлений в саксонском Хемнице. По его словам, "нет свидетельств, что распространенное в интернете видео о предположительно этом инциденте аутентично". За эти высказывания глава контрразведки подвергся жесткой критике, а руководство СДПГ потребовало от канцлера отправить Маасена в отставку.