В НАТО пока не комментируют новые данные по ракете, сбившей MH17

БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. В НАТО пока не комментируют обнародованные в понедельник данные о ракете, сбившей малайзийский Boeing на юго-востоке Украины.

Ранее в понедельник Минобороны РФ на брифинге огласило данные по ракете, сбившей малайзийский Boeing на юго-востоке Украины. В частности, начальник главного ракетного-артиллерийского управления Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Николай Паршин сообщил, что после получения информации о заводском серийном номере ракеты 8868720 и даты ее изготовления 24 декабря 1986 года был изучен журнал учета принятой продукции по изделиям 9М38, изготовленным в 1986 году.

По записям в журнале можно определить, что ракете с серийным номером 8868720 был присвоен боевой номер 886847379, она предназначена для комплекса "Бук" и была отправлена ж/д-транспортом в войсковую часть 20152. Действительное наименование этой части — 223 зенитная ракетная бригада. В 1986 году бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в Тернопольской области Украинской ССР. В настоящее время данная военная часть дислоцируется в городе Стрый Львовской области Украины.

При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к АТО в Донецкой и Луганской областях.

"Мы свяжемся с вами, если нам будет что сообщить", — сказал РИА Новости чиновник альянса, отвечая на просьбу прокомментировать эти сообщения.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.