ЕС призвал оградить референдум в Македонии от внешнего вмешательства

БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Граждане Македонии должны быть проинформированы о референдуме по вопросу о переименовании республики "без внешнего вмешательства", заявила в понедельник на брифинге в ЕК представитель дипслужбы ЕС.

В бывшей югославской республике на 30 сентября назначен референдумом о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках подписанного в июне договора с Грецией. Это откроет ей путь к вступлению в НАТО. За последние дни в Скопье побывали многие европейские политики, включая главу европейской дипломатии Федерику Могерини, канцлеров Германии и Австрии, генсека НАТО, которые открыто призывали поддержать на референдуме соглашение с Грецией.

"Граждане должны быть проинформированы в связи с референдумом объективно, в свободной от внешнего вмешательства манере, у них есть историческая возможность реализовать свое демократическое право. Таковая наша позиция", — заявила представитель главы дипломатии ЕС Майя Косьянчич, отвечая на вопрос одного из журналистов, как ЕС может прокомментировать "кампанию по дезинформации со стороны РФ" в связи с предстоящим 30 сентября референдумом.

При этом она не указала напрямую в своем комментарии на РФ.

В понедельник в Скопье с рабочим визитом прилетел министр обороны США Джеймс Мэттис. В самолете он заявил журналистам западных агентств, что Москва вмешивается в евро- и евроатлантическую интеграцию Македонии. В свою очередь, премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что у него нет доказательств российского вмешательства в дела Македонии в связи с ее стремлением вступить в ЕС и НАТО.