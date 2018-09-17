В Брюсселе рассказали подробности о нападении на полицейского

БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Прокуратура не располагает на данном этапе расследования сведениями, которые указывали бы на террористический характер нападения на полицейского в Брюсселе, сообщило ведомство.

В понедельник утром в парке на севере бельгийской столицы было совершено нападение с применением ножа на сотрудника полиции, который получил ранение. Его коллеги были вынуждены применить оружие, чтобы нейтрализовать нападавшего, он также получил ранения.

"В районе 9.00 утра полицейский патруль остановил мужчину, который находился на тротуаре в районе высотного здания WTC на шоссе д'Анвер. Полиция потребовала у него покинуть место. Подозреваемый отказался и достал нож. Полицейские несколько раз потребовали бросить холодное оружие. Злоумышленник нанес им удар сотруднику, попав в голову. Полицейский получил легкое ранение и был госпитализирован", — говорится в сообщении прокуратуры Брюсселя, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что другой полицейский трижды выстрелил в сторону подозреваемого, который получил ранения "в районе груди и в ногу". По данным ведомства, подозреваемый находится в критическом состоянии.

"Личность подозреваемого пока не подтверждена. Мотивы его действия не установлены. Мы не располагаем никаким указанием, указывающим на террористический характер действий", — говорится в сообщении.

Расследование продолжается, следствие рассчитывает допросить злоумышленника.