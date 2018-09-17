Президент Южной Кореи назвал цель переговоров с КНДР

ТОКИО, 17 сен – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что главной для него целью проведения переговоров с КНДР является "установление прочного и продолжительного мира" на Корейском полуострове, который бы "не пошатнулся вне зависимости от изменений международной обстановки", а основными вопросами на предстоящем межкорейском саммите станут снижение напряженности в регионе и содействие диалогу КНДР-США по вопросам денуклеаризации.

"Я хочу добиться установления мира. И я стремлюсь не к временным изменениям, на которые могли бы влиять международные условия, но к прочному и продолжительному миру, который не пошатнется вне зависимости от изменений международной обстановки", — говорится в обнародованном администрацией южнокорейского президента заявлении.

Глава Южной Кореи подчеркнул, что "более не считает важным добиваться новых деклараций или соглашений между Севером и Югом".

"То, что действительно важно, это тщательно развивать межкорейские отношения, реализуя уже подписанные соглашения между двумя Кореями… Сейчас нам необходимо взаимодоверие", — добавил Мун Чжэ Ин.

Южнокорейский президент также заявил, что намерен в ходе предстоящего саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном уделить особое внимание двум темам.

"Первое – это вопрос снижения напряженности и возможности вооруженных конфликтов между Югом и Севером, а также минимизация угрозы войны. Во-вторых, это – содействие диалогу США и КНДР, нацеленному на денуклеаризацию Корейского полуострова", — подчеркнул южнокорейский лидер, добавив, что прогресс по проблеме денуклеаризации может быть достигнут высокими темпами, если бы главы США и КНДР "вновь могли бы сесть лицом к лицу за стол переговоров".

Межкорейский саммит пройдет 18-20 сентября в столице КНДР. Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин перелетит в Пхеньян прямым рейсом. Как сообщило накануне агентство Ренхап, южнокорейского лидера будут сопровождать руководители крупнейших корпораций страны, в частности, Samsung Electronics, Hyundai Motor Group, SK Group и LG group.

Накануне в Пхеньян выехала группа из 93 южнокорейских чиновников, журналистов и вспомогательного персонала для подготовки саммита.

Первая встреча корейских лидеров состоялась 27 апреля в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом. Менее чем через месяц прошли вторые переговоры между главами Южной Кореи и КНДР.