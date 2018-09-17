МИД Венгрии заявил о продолжении миграционной политики, несмотря на волю ЕС

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Венгрия продолжит свою миграционную политику, вопреки попыткам Евросоюза ввести санкции против Будапешта, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Это было очень политизированное решение против Венгрии, основанное на том, что Венгрия выступает против обязательной квоты распределения мигрантов. Мы продолжим нашу миграционную политику, имея в виду, что ни один нелегальный мигрант не попадет в Венгрию. Мы не оставим эту политику", — заявил министр журналистам в Москве.

Он напомнил, что Чехия и Польша уже заявили, что не поддержат санкции в отношении Венгрии.

Европарламент 12 сентября одобрил процедуру введения санкций против Венгрии. При этом часть стран, в частности, Польша уже заявили, что не поддержат окончательное решение, которое должен принять Евросовет.

В Брюсселе власти Венгрии критикуют, прежде всего, за отказ выполнять решения Евросоюза в области миграционной политики. В середине июля Еврокомиссия уже подала в суд ЕС жалобу на Венгрию за несоблюдение этой страной европейского законодательства о предоставлении убежища мигрантам. Венгерским властям было дано два месяца, чтобы обеспечить выполнение требований ЕС. По оценке президента Франции Эммануэля Макрона, внутри ЕС возникло "острое противостояние между националистами и прогрессистами". К числу первых он относит власти Венгрии.