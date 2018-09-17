МИД Венгрии заявил о продолжении миграционной политики, несмотря на волю ЕС

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Венгрия продолжит свою миграционную политику, вопреки попыткам Евросоюза ввести санкции против Будапешта, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Он напомнил, что Чехия и Польша уже заявили, что не поддержат санкции в отношении Венгрии.
Европарламент 12 сентября одобрил процедуру введения санкций против Венгрии. При этом часть стран, в частности, Польша уже заявили, что не поддержат окончательное решение, которое должен принять Евросовет.
В Брюсселе власти Венгрии критикуют, прежде всего, за отказ выполнять решения Евросоюза в области миграционной политики. В середине июля Еврокомиссия уже подала в суд ЕС жалобу на Венгрию за несоблюдение этой страной европейского законодательства о предоставлении убежища мигрантам. Венгерским властям было дано два месяца, чтобы обеспечить выполнение требований ЕС. По оценке президента Франции Эммануэля Макрона, внутри ЕС возникло "острое противостояние между националистами и прогрессистами". К числу первых он относит власти Венгрии.