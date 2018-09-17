Украина намерена прекратить действие договора с Россией по Азовскому морю

КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Павел Климкин пообещал, что Украина проведет пересмотр всей договорной базы с Российской Федерацией; в частности, Киев намерен прекратить действие договора с РФ по Азовскому морю, передает в понедельник украинское интернет-издание "Европейская правда".

"То, что договорно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переделана — это абсолютный факт. У каждого договора с РФ есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать", — заявил министр в понедельник журналистам.

Также сообщается, что Климкин анонсировал прекращение договора о статусе Азова как внутреннего моря Украины и России. "То же самое будет с договором по Азову — конечно, он не будет работать в будущем. Но когда мы прекратим его действие — это другой вопрос", — добавил министр, не уточнив, когда это должно произойти.