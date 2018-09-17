Китай подтвердил, что намерен решать торговый спор с США через диалог

ПЕКИН, 17 сен — РИА Новости. Китай всегда считал и продолжает считать равноправный диалог единственно возможным путём урегулирования торгового конфликта с США, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя сообщения СМИ о том, что Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США.

Ранее о таком возможном повороте событий сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, по словам которых, это может произойти, если США введут дополнительные пошлины.

"Эскалация торгового спора не соответствует интересам ни одной из сторон. Китайская сторона всегда выступала и выступает за то, что единственным возможным путём решения торгового спора является диалог, основанный на принципах равноправия, взаимодоверия и взаимоуважения", — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что если американская сторона примет новые тарифные меры, то китайская сторона будет вынуждена принять ответные меры и решительно отстаивать свои законные права и интересы.

Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Сам президент США Дональд Трамп не назвал дату, но предупредил, что это может произойти "очень скоро". Газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп планирует объявить о новых пошлинах 17-18 сентября, несмотря на то, что его помощники ведут подготовку к новому раунду переговоров с Китаем.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов, сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.