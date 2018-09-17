"Оппозиционный блок" призвал продлить закон об особом статусе Донбасса

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины Юрий Бойко призвал парламент продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

"Парламент должен поддержать миссию Волкера (спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера – ред.) конкретными шагами, в частности, продолжить действие закона особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей", — заявил Бойко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.

По его мнению, это даст важный сигнал, что Киев готов к миротворческому процессу. Депутат вновь напомнил, что партия выступает за прямые переговоры со всеми сторонами конфликта, чтобы вернуть Донбасс в состав Украины.

Рада в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. В августе спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что решение о продлении Рада будет во многом зависеть от позиции международных партнеров.

На прошлой неделе Волкер вновь призвал Киев продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

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